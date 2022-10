Roma, 10 ott. - (Adnkronos) - Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Rugby, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Verona in preparazione alle Autumn Nations Series che vedranno gli Azzurri sfidare Samoa a Padova il 5 novembre, l’Australia a Firenze il 12 novembre ed il Sudafrica Campione del Mondo a Genova il 19 novembre. La Squadra Nazionale Maschile si radunerà a Verona dal 23 al 28 ottobre.

Trentacinque gli Azzurri convocati dallo staff tecnico dell’Italia. Quattro gli esordienti in rosa con il centro delle Zebre Parma Enrico Lucchin ad aver già assaporato l’atmosfera dei raduni sotto la guida Kieran Crowley, mentre per Luca Andreani, Gabriele Venditti e Lorenzo Cannone si tratta della prima selezione assoluta. Due le coppie di fratelli convocati: negli avanti Lorenzo e Niccolò Cannone, in mediana Alessandro e Paolo Garbisi con il primo che ha esordito con l’Italia durante i Test Match estivi.

Rientrano Luca Bigi e Monty Ioane, in campo nel match vinto in Galles durante lo scorso Sei Nazioni, e Sebastian Negri che aveva saltato la trasferta gallese per un infortunio. Convocazione anche per Luca Morisi, attualmente in forza ai London Irish, che sotto la guida dell’attuale staff tecnico era sceso in campo un anno fa durante le Autumn Nations Series 2021. “Il raduno di Verona sarà l'inizio della nostra finestra internazionale di novembre. Non vediamo l'ora di lavorare sodo per ristabilire e costruire le nostre fondamenta per darci una buona base durante la preparazione per affrontare tre formidabili avversari. Abbiamo una rosa con quattro esordienti e una base sempre più ampia a disposizione. Una delle nostre sfide principali sarà il consolidamento della nostra identità: sarà un passo importante per affrontare tutte le partite di novembre" ha dichiarato Kieran Crowley.

Questi la lista degli atleti convocati. Piloni: Pietro Ceccarelli, Simone Ferrari, Danilo Fischetti, Ivan Nemer, Ion Neculai. Tallonatori: Luca Bigi, Gianmarco Lucchesi, Giacomo Nicotera. Seconde Linee: Niccolò Cannone, Marco Fuser, Federico Ruzza, David Sisi, Gabriele Venditti. Flanker/n.8: Luca Andreani, Lorenzo Cannone, Toa Halafihi, Michele Lamaro, Sebastian Negri, Giovanni Pettinelli, Manuel Zuliani. Mediani di Mischia: Manfredi Albanese, Alessandro Fusco, Alessandro Garbisi, Stephen Varney. Mediani di Apertura: Tommaso Allan, Paolo Garbisi, Leonardo Marin. Centri: Juan Ignacio Brex. Enrico Lucchin, Tommaso Menoncello, Luca Morisi. Ali/Estremi: Pierre Bruno, Ange Capuozzo, Montanna Ioane, Edoardo Padovani.