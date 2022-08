Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - Annunciate le date del Sei Nazioni femminile 2023, in programma dal 25 marzo al 29 aprile del prossimo anno. Tre incontri in casa per la Nazionale femminile: l’esordio con la Francia domenica 26 marzo (kick off alle ore 16); il terzo turno, a calendario sabato 15 aprile, la squadra ospite sarà l’Irlanda (kick off alle ore 17.45); la campagna si concluderà in occasione del ‘Super Saturday’ del 29 aprile con il Galles, con avvio dell’incontro previsto alle ore 16.30. Le Azzurre sono attese in Inghilterra domenica 2 aprile alle ore 16 per affrontare le Red Roses, e in Scozia per la quarta e penultima sfida del Torneo sabato 22 aprile (kick off ore 17.45). Il Sei Nazioni femminile verrà giocato anche quest’anno in una finestra dedicata della durata di sei settimane, con copertura televisiva garantita in Italia da Sky Sport e la messa a disposizione di highlights e dietro le quinte sui canali digitali del Torneo e delle Federazioni coinvolte.

Nel 2022 Tiktok è diventato il primo Title partner del Torneo, collaborazione in corso anche durante la prossima stagione. La partnership con la piattaforma di condivisione video ha spinto verso un incremento senza precedenti dell’interesse verso i contenuti relativi al Torneo – ad esempio, oltre 174 milioni le visualizzazioni video. Inoltre, nel 2022 sono stati superati i precedenti record di presenze allo stadio in occasione degli incontri, con un incremento del 62% rispetto al 2019 e un aumento complessivo del 64% dei dati relativi all’audience televisiva. Il Ceo di Six Nations Ltd Ben Morel ha commentato: ‘Il Tiktok Women’s Six Nations 2022 ha rappresentato un momento di svolta per la manifestazione e per il movimento femminile nella sua totalità. Siamo entusiasti di poroseguire lo sviluppo delle attività intraprese lo scorso anno, e di allargare il bacino di pubblico degli appassionati grazie anche all’impegno dei broadcaster e dei partner che mettono a disposizione delle piattaforme eccezionali attraverso cui dare visibilità al rugby e celebrare le figure di riferimento del Gioco. Non vediamo l’ora che inizi un nuovo, indimenticabile Tiktok Women’s Six Nations’.