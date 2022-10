Glasgow, 5 ott. - (Adnkronos) - Il mondo del rugby è sotto choc per la scomparsa a soli 31 anni di Adam Walker, pilone scozzese di Rugby League, versione a 13 del rugby. L'ex nazionale è morto suicida. Da tempo combattevo contro ansia e depressione. "Tutti coloro che fanno parte della Scotland Rugby League sono rattristati nell'apprendere la notizia della morte di Adam -ha dichiarato il portavoce della Scotland Rugby League, Ollie Cruickshank-. Ha giocato con orgoglio ogni volta che è sceso in campo per la Scozia, è stato un membro della nostra squadra in occasione della Coppa del Mondo 2013 ed è stato parte della selezione vincitrice del Campionato Europeo 2014. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici di Adam in questo momento".