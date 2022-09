Parma, 27 set. - (Adnkronos) - Il Peroni TOP10 2022/23 raggiungerà il più vasto pubblico della storia del massimo campionato grazie alla copertura integrale, in Italia e nel mondo, garantita dalla coppia di broadcaster formata da Eleven Sports e Rai Sport. La piattaforma OTT guidata in italia da Giovanni Zurleni, con cui FIR ha sottoscritto un accordo triennale per la messa in onda del massimo campionato, porterà nelle case di tutti i suoi abbonati italiani e stranieri lo spettacolo garantito dal Peroni TOP10 con la diretta di tutti i novanta incontri di stagione regolare e con le fasi finali; Rai Sport, che per la prima volta si è legata al TOP10 con un accordo biennale, offrirà invece in chiaro ed in diretta il top-match di ogni giornata di stagione regolare su Rai Sport, RaiPlay e raisport.rai.it, confermando poi il proprio impegno verso una copertura integrale in diretta dei play-off che culmineranno nella Finale del 27 maggio al “Lanfranchi” di Parma.

Ad impreziosire l’offerta televisiva del Peroni TOP10, settimana dopo settimana, approfondimenti dai Club a cura di Eleven Sports, che porterà le proprie telecamere alla scoperta dei Club storici e delle nuove realtà della più importante competizione rugbistica nazionale, con Rai Sport pronta a sua volta a offrire servizi e copertura giornalistica nei propri spazi editoriali per una presenza televisiva senza precedenti. Un’ulteriore novità, rispetto alla passata stagione, sarà la diretta della Finale di Coppa Italia, in diretta in simulcast su Rai Sport e Eleven Sports.

Il panorama della comunicazione del Peroni TOP10, grazie alla collaborazione tra FIR, le Società ed i broadcaster, si amplierà ulteriormente grazie al lancio di una pagina Facebook dedicata al Peroni TOP10, con highlights, novità dell’ultima ora e aggiornamenti in tempo reale, per accompagnare gli appassionati, passo dopo passo, verso la Finale scudetto del 27 maggio.