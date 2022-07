Mosca, 29 lug. (Adnkronos) - Otto persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un ostello a sud di Mosca. Lo ha comunicato l'uffico stampa del ministero russo per le Emergenze.

L'incendio è avvenuto al primo piano di un edificio di 16 piani e ha coperto un'area di 150 mq. "E' stato spento alle 00:47", ha detto ancora il rapporto, aggiungendo che una commissione dell'Ufficio centrale del ministero è stata inviata sul luogo dell'incidente.

"Quattro persone sono state ricoverate in ospedali dove ricevono l'assistenza necessaria", prosegue la nota. "Investigatori e criminologi del comitato investigativo della capitale hanno iniziato a ispezionare la scena. E' previsto un esame tecnico per determinare la causa esatta dell'incendio".