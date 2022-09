Mosca, 7 set. (Adnkronos) - E' previsto un incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin a margine di un summit che si terrà la prossima settimana in Uzbekistan. Lo riporta l'agenzia russa Tass che cita l'ambasciatore russo a Pechino, Andrey Denisov. L'incontro a Samarcanda, in occasione del summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) del 15 e 16 settembre, sarebbe il primo faccia a faccia tra i leader di Cina e Russia dall'invasione russa dell'Ucraina. I due presidenti si erano incontrati pochi giorni prima che Putin annunciasse quella che per il Cremlino è una "operazione militare speciale".

Sarebbe anche il primo viaggio fuori dai territori cinesi di Xi dall'inizio della pandemia di coronavirus. "Si terrà a Samarcanda una riunione dei nostri leader della Sco. Questo vertice si preannuncia interessante perché sarà il primo vero e proprio summit dall'inizio della pandemia - ha detto Denisov - Ci saranno sessioni plenarie e vari tipi di incontri di gruppo e stiamo preparando un incontro dei nostri leader con un'agenda dettagliata su cui stiamo lavorando con i partner cinesi".