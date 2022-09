Mosca, 26 set. (Adnkronos) - Era un ex studente, l'autore dell'attacco alla scuola n. 88 di Izhevsk, nella Repubblica dell'Udmurtia, nella Russia centrale. Gli inquirenti hanno identificato il presunto assassino: "Si tratta del 34enne Artem Kazantsev, originario della città di Izhevsk, diplomato in questa scuola", ha scritto su Telegram il Comitato investigativo della Federazione Russa.

Gli investigatori stanno attualmente conducendo una perquisizione nel suo luogo di residenza, prosegue il comunicato. "La personalità dell'aggressore, le sue opinioni e l'ambiente circostante sono allo studio, così come la sua adesione alle opinioni neofasciste e all'ideologia nazista".

Stamattina Kazantsev si è introdotto nella scuola uccidendo una guardia di sicurezza. Secondo le ultime informazioni sono 13 le persone uccise dall'uomo, sei adulti e sette minori, feriti altri 14 bambini e sette adulti.