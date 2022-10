Mosca, 7 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità di San Pietroburgo hanno annunciato l'annullamento degli eventi previsti per festeggiare il Natale e hanno precisato che destineranno questi fondi all'acquisto di equipaggiamenti militari per le truppe destinate all'Ucraina. "In una riunione del governatore Alexander Beglov con i membri del governo cittadino - ha comunicato l'Amministrazione Comunale - è stata presa la decisione di annullare gli eventi festivi precedentemente pianificati in occasione del nuovo anno. I fondi risparmiati verranno utilizzati per l'acquisto di attrezzature aggiuntive per volontari e mobilitati".

Pertanto, secondo l'agenzia di stampa russa Tass, quest'anno i tradizionali concerti non si terranno in Piazza del Palazzo o in via Nevsky, così come i fuochi d'artificio o il ricevimento di beneficenza nel Palazzo di Tauride. Tuttavia, le autorità di San Pietroburgo hanno confermato che si terranno le attività di Capodanno per i bambini e per le famiglie. San Pietroburgo aderisce così all'analoga decisione recentemente annunciata dalle autorità di Leningrado, regione di cui fa parte la seconda città russa.