Mosca, 5 ott. (Adnkronos) - L'attività del settorerusso dei servizi è tornata a crescere a settembre, secondo gli ultimi dati Pmi di S&P. L'aumento della produzione, tuttavia, è stato solo marginale, poiché la crescita dei nuovi ordini si è attenuata fino a raggiungere la crescita più lenta dell'attuale sequenza di quattro mesi di espansione. La domanda dei clienti è rimasta concentrata sul nazionale, dato che le sanzioni hanno continuato a limitare la domanda di clienti esterni. L'aumento relativamente contenuto delle nuove attività ha portato a una diminuzione dell'occupazione, in quanto gli arretrati di lavoro sono ulteriormente diminuiti in seguito alle segnalazioni di eccesso di capacità. Ciononostante, la fiducia delle imprese è aumentata anche grazie alla speranza di un ulteriore aumento della domanda nei prossimi mesi.

Sul fronte dei prezzi, gli oneri medi dei costi sono aumentati a un ritmo più contenuto, ma ancora marcato. Anche se più lento rispetto ai tassi registrati all'inizio dell'anno, l'aumento dei costi medi di vendita si è accelerato, in quanto le imprese hanno deciso di trasferire i costi più elevati ai clienti.

L'indice destagionalizzato S&P Global Russia Services Pmi ha registrato un valore di 51,1 a settembre, in aumento rispetto al 49,9 di agosto. L'ultima lettura dell'indice principale è al di sopra della soglia neutra di 50,0, segnalando un'espansione marginale dell'attività commerciale nel settore dei servizi russo dopo un agosto sostanzialmente invariato. L'aumento della produzione è stato storicamente modesto, ma la crescita è derivata da un ulteriore aumento della domanda dei clienti e dei nuovi ordini.