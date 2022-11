Roma, 10 nov.(Adnkronos) - C'è anche Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SACE nella 25ma edizione della classifica Most Powerful Women di Fortune Italia, che pone all’attenzione il tema della gender equality e della sua portata rivoluzionaria nel business.

Selezionata da un advisory board autorevole e indipendente, la Ricci si inserisce in una lista che quest’anno racconta lo straordinario cambiamento culturale e sociale che stiamo vivendo; 50 donne e storie di successo, di impegno e competenze, che vedono protagoniste personalità dell’industria, rappresentanti delle Istituzioni, rettrici di importanti Università e giovani startupper. Insieme a Alessandra Ricci, tra le altre, l’astronauta Samantha Cristoforetti e Fabiola Gianotti Direttrice Generale del Cern, l’Amministratore Delegato di BNL Elena Goitini e la Rettrice di Ca’ Foscari Tiziana Lippiello, così come Melissa Ferretti Peretti al vertice di Google Italia e Cristina Scocchia alla guida di Illy Caffè, la giornalista Monica Maggioni e Federica Pellegrini, mentre il mondo della moda è rappresentato da Maria Grazia Chiuri (DIOR) e Miuccia Prada (Prada).