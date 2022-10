Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Le piccole e medie imprese italiane potranno accedere alle soluzioni finanziarie di Sace Fct, la società del gruppo specializzata nel sostegno alla liquidità e alla gestione dei flussi di cassa, grazie all’integrazione con Itf, mediatore creditizio e fornitore di servizi fintech per software house. La partnership sarà lanciata ufficialmente in occasione del XIII Forum dei centri servizi digitali strategie e percorsi di innovazione oggi a Milano.

In dettaglio, sulla piattaforma di itfinance.it un’azienda interessata al servizio potrà visualizzare, direttamente dal proprio gestionale, le caratteristiche dell’offerta dedicata e, qualora voglia richiedere un affidamento, accedere automaticamente alla piattaforma di Sace Fct e avviare il percorso di istruttoria in modalità completamente digitale e automatizzata. L’integrazione tra le piattaforme permetterà inoltre, nella gestione ordinaria del rapporto, successiva alla delibera, importanti semplificazioni operative nella formalizzazione delle cessioni e dei relativi finanziamenti.

“La collaborazione con Itf rappresenta un elemento strategico importante per Sace Fct", dichiara Paolo Alfieri, direttore generale di Sace Fct, aggiungendo che "attraverso questa partnership miriamo a consolidare ulteriormente questo percorso rendendo la nostra offerta di prodotti sempre più accessibile". L'offerta di servizi Itf "questo rappresenta di certo un importante passo in avanti nella strategia di digitalizzazione dei processi delle pmi", sottolinea Giovanni Maria Martingano, amministratore di Itf.