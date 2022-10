Los Angeles 5 ott. (Adnkronos) - Secondo un'indagine di chess.com, la più importante piattaforma online di scacchi, pubblicata dal Wall Street Journal, il giovanissimo Grande Maestro di scacchi americano Hans Niemann avrebbe imbrogliato in più di 100 partite online. Niemann ha recentemente ammesso di aver barato, ma solo in due momenti della sua vita, descrivendoli come errori giovanili, commessi quando aveva 12 e 16 anni. Tuttavia, l'indagine ha rilevato che la portata del suo imbroglio è stata molto più ampia e duratura di quanto avesse ammesso. Secondo l'indagine esaminata dal WSJ, Niemann probabilmente ha ricevuto assistenza illegale in più di 100 sfide online, nel 2020, e anche in tornei in cui erano in gioco premi in denaro.

Il rapporto afferma anche che Niemann ha confessato privatamente le accuse ed è stato successivamente bandito dalla piattaforma popolare per un periodo di tempo. Il mese scorso, il giocatore di scacchi più importante del mondo, il norvegese Magnus Carlsen, ha accusato Niemann di barare durante il loro incontro alla Sinquefield Cup. Niemann ha rivendicato una vittoria su Carlsen alla Sinquefield Cup over-the-board, dopo di che Carlsen si è ritirato dal torneo. I due si sono incontrati di nuovo all'evento online Julius Baer, ​​con Carlsen che ha lasciato la partita dopo la sua prima mossa.

"Credo che Niemann abbia imbrogliato di più - e più recentemente - di quanto abbia ammesso pubblicamente", ha detto Carlsen in una dichiarazione pubblicata il 26 settembre. Secondo il WSJ, l'indagine di chess.com non dice se Niemann abbia barato anche nei duelli diretti. Tuttavia, suggerisce che le sue prestazioni più forti meritino ulteriori indagini. L'organo di governo mondiale degli scacchi Fide ha recentemente avviato una propria indagine sull'affare Niemann-Carlsen. Chess.com è una piattaforma popolare sia per i giocatori occasionali che per i grandi maestri. Ospita anche grandi tornei per giocatori d'élite con premi in denaro redditizi.