Trento, 27 set. - (Adnkronos) - Comincia a Trento la nuova stagione della spada azzurra. Da mercoledì 28 settembre a domenica 2 ottobre il Centro Sportivo di Sopramonte, a Candriai, ospiterà il primo ritiro della Nazionale Assoluta femminile e maschile guidata dal Commissario tecnico Dario Chiadò. Sono 25 i prescelti, di cui 13 spadiste e 12 spadisti, per l’allenamento collegiale che segnerà il ritorno in pedana dei “big” della specialità dopo le soddisfazioni ottenute nelle ultime grandi kermesse internazionali, su tutte i Campionati Mondiali del Cairo e gli Europei di Antalya della scorsa estate. Tra le donne, risponderanno alla convocazione del Responsabile d’arma le quattro componenti della squadra vicecampione del Mondo e d’Europa in carica, dunque Rossella Fiamingo (anche bronzo iridato individuale e argento continentale), Federica Isola, Mara Navarria (che è stata pure terza agli Europei a livello individuale) e Alberta Santuccio, insieme a Giulia Rizzi, Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Eleonora De Marchi, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani e Gaia Traditi.

A guidare il gruppo maschile, invece, i protagonisti del team campione d’Europa e vicecampione del Mondo 2022, Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini, con i compagni Valerio Cuomo, Enrico Garozzo, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Vallosio. Lo staff tecnico che affiancherà il Ct Dario Chiadò sarà composto dai maestri Andrea Candiani, Enrico Di Ciolo, Massimo Ferrarese, Daniele Pantoni, Alfredo Rota e Massimo Zenga Germano. Con gli azzurri della spada a Candriai, inoltre, lavoreranno i preparatori atletici Marco Giangiuliani e Andrea Vivian, la dottoressa Chiara Lodoli con i fisioterapisti Veronica Balzano e Marco Taurino per l’équipe medica, e il tecnico delle armi Antonio Di Biase.