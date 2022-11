Tallinn, 12 nov. - (Adnkronos) - Inizio super nella prima tappa di Coppa del Mondo della stagione a Tallinn per Alberta Santuccio, che solo 8 mesi fa vinceva la sua prima tappa di Coppa del Mondo e che oggi si è regalata il bis nella spada femminile. La catanese delle Fiamme Oro ha affrontato una finale punto a punto contro la francese Marie Florence Candassamy, in cui poi è riuscita a prendere il largo fino al 15-11 con cui ha chiuso l’assalto.

Nella stessa gara altri risultati che possono fare sorridere il ct Dario Chiadò come l’ottavo posto di Nicol Foietta, bravissima a raggiungere i quarti e poi eliminata dalla campionessa del mondo coreana Sera Song 15-8 e il nono posto di Rossella Fiamingo, battuta 15-8 dalla cinese Zhu.

Buon risultato per la spada maschile, che ha piazzato tre azzurri nella top 8: Federico Vismara, Valerio Cuomo ed Enrico Garozzo hanno infatti chiuso rispettivamente sesto, settimo e ottavo, a un passo dal podio. Domani sono in programma le gare a squadre. A Tallinn scenderanno in pedana le spadiste Rossella Fiamingo, Federica Isola, Giulia Rizzi e Roberta Marzani, mentre a Berna toccherà agli spadisti Andrea Santarelli, Federico Vismara, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini.