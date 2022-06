Antalya, 22 giu. (Adnkronos) - Le azzurre hanno vinto la medaglia d'argento nella prova a squadre di sciabola femminile agli Europei di scherma di Antalya. Nella finale per l'oro in Turchia, Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro si state battute dalla Francia per 45-23.