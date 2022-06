Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - "Le affettuose congratulazioni di atleti, tecnici e dirigenti delle Fiamme Gialle al neo dottore Giorgio Avola, Campione Olimpico a Londra 2012 nel fioretto individuale, che oggi, presso l’Università Luiss Guido Carli, ha raggiunto un altro prestigioso traguardo: la laurea in Economia e Management con 110 e lode. Affiancato dal Professore Livia De Giovanni, con la sua tesi “L’analisi del fenomeno della Dual Career nello sport di alto livello”, Giorgio, ha concluso un ciclo di studi colmo di sforzi e sacrifici, contemporaneamente ad un percorso sportivo ricco di successi e prestigiosi risultati, dimostrando quanto sport-studio siano un connubio vincente e di esempio per molti giovani sportivi". Così le Fiamme Gialle in una nota festeggiano il loro atleta Giorgio Avola che si è laureato oggi in Economia a Management.

A conferma di questo percorso vincente, Giorgio è riuscito anche a conquistare, pochi giorni fa, la medaglia di bronzo nel fioretto individuale, ai campionati europei di Antalya. Presenti stamattina alla consegna del diploma e alla proclamazione oltre ai suoi familiari, il Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle Gen.B Vincenzo Parrinello, il Comandante del II Nucelo Atleti T.Col. Edoardo Viti e il direttore sportivo della sezione scherma Lgt.C.S. Carmelino Coppola. Alla fine di questa meravigliosa giornata, il fiorettista ha ringraziato le Fiamme Gialle che 'per l’ennesima volta hanno dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti dei propri atleti, anche in un contesto extra sportivo'", conclude il comunicato.