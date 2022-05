Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - Il Consiglio Fis ha ufficializzato il calendario di Coppa del mondo femminile della stagione 2022/23. Il numero totale delle competizioni sarà di 41, con undici discese, otto supergiganti, dieci giganti, undici slalom e un parallelo. Come di consueto l’apertura è riservata al gigante di Soelden, previsto sabato 22 ottobre, a cui seguirà l’inedito appuntamento con la velocità di Zermatt/Cervinia di sabato 5 e domenica 6 novembre con due discese, mentre il parallelo di Lech/Zuers di sabato 12 novembre sarà l’unica gara della specialità, oltre a quella riservata alle nazioni che si terrà alle finali, stabilite quest’anno a Soldeu (And).

Il circuito applaude il ritorno di Sestriere in Coppa del Mondo dopo tre staigoni di assenza con un gigante e uno slalom sabato 10 e domenica 11 dicembre, le montagne italiane saranno protagoniste anche a Cortina d’Ampezzo da venerdì 20 a domenica 22 gennaio con due supergiganti e una discesa, mentre martedì 24 gennaio toccherà a Kronplatz con un gigante. La pausa per i Mondiali di Meribel è fissata dal 6 al 19 febbraio 2023, chiudono la stagione come detto le gare sulle nevi di Andorra.