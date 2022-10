Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - "Il Collegio di Garanzia dello Sport, in riferimento ai ricorsi presentati dai signori Dalpez, Falez e Maldifassi, per la declaratoria di incandidabilità e di ineleggibilità, alla carica di Presidente Federale della Fisi, del signor Flavio Roda, ed al ricorso presentato dal signor Alessandro Acciai per la declaratoria di incandidabilità e di ineleggibilità del signor Enzo Sima alla carica di Consigliere Federale della Fisi, ha emesso tre ordinanze collegiali con cui sono state respinte le singole istanze cautelari contenute in ogni singolo ricorso". Così il Collegio di Garanzia dello Sport in una nota, annuncia il respingimento dei ricorsi presentati da Angelo Dalpez, Alessandro Falez e Stefano Maldifassi.