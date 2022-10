Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - Il Totocalcio regala ancora una volta una bella vincita. Nell’ultimo concorso un fortunato giocatore è riuscito a centrare l’ambitissimo ’13’, portandosi a casa una vincita di 130.662 euro. Realizzati anche dieci ’11’ da 3.475 euro ciascuno e quattro ‘9’ da 1.827 euro. E' quanto rende noto l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'.

Quote molto interessanti anche per le altre categorie di premio. Eccole nel dettaglio: Formula 3: Unità vincenti (con punti 3): 214 – Quota:€ 10,00. Formula 5: Unità vincenti (con punti 5): 138 – Quota:€ 33,00. Formula 7: Unità vincenti (con punti 7): 60 – Quota:€ 140,00

Ecco i risultati e le quote dell’ultimo concorso: Obbligatori: 1 Lecce – Fiorentina 1 – 1 X; 2 Athletic Bilbao – Atletico Madrid 0 – 1 2; 3 Lazio – Udinese 0 – 0 X ; 4 Southampton – West Ham 1 – 1 X; 5 Spezia – Cremonese 2 – 2 X; 6 Union Berlino – Borussia Dortmund 2 – 0 1; 7 Torino – Juventus 0 – 1 2; 8 Real Madrid – Barcellona 3 – 1 1. Opzionali: 9 Maiorca – Siviglia 0 – 1 2; 10 Colonia – Augsburg 3 – 2 1; 11 Hellas Verona – Milan 1 – 2 2; 12 Sampdoria – Roma 0 – 1 2; 13 Atalanta – Sassuolo 2 – 1 1.



14 Liverpool – Manchester City 1 – 0 1

15 Paris Saint Germain – Marsiglia 1 – 0 1

16 Espanyol – Valladolid 1 – 0 1

17 Perugia – Sudtirol 1 – 2 2

18 Bayern Monaco – Friburgo 5 – 0 1

19 Manchester Utd – Newcastle Utd 0 – 0 X

20 Villarreal – Osasuna 2 – 0 1