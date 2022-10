Roma, (Adnkronos) - "Chi mi conosce lo sa, se fossi stato io l'avrei rivendicato e soprattutto avrei portato a casa qualcosa". Matteo Renzi respinge le accuse sui voti incassati da Ignazio La Russa, più di quelli a disposizione del centrodestra dopo la defezione di Forza Italia. "Chi dice che siamo stati noi a votare La Russa per avere la vicepresidenza non capisce che per averla dovrebbero dire di sì anche il Pd e il M5S, e non ce lo diranno mai", spiega il leader di Italia viva al termine della seduta.

Renzi racconta di averne parlato a lungo in aula con Dario Franceschini e "diciamo che Dario è un ragazzo intelligente", dice Renzi. Quindi, chi l'ha votato La Russa? "Innanzi tutto è stata una prova di forza tra di loro. Poi, lo so che se lo dico io non mi credete, tutto è frutto della folle strategia di Letta sulle alleanze. Se non ci avesse fatto fuori dalla coalizione oggi La Russa non sarebbe presidente del Senato", aggiunge il leader di Iv.