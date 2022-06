Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Nuove Energie - L’Italia ecologista, civica e solidale” è il titolo dell’iniziativa pubblica che Europa Verde e Sinistra Italiana e alcune reti civiche promuovono sabato 2 luglio 2022 a Roma. Appuntamento dalle ore 10 presso il Nazionale Spazio Eventi in via Palermo 10/12. Si legge in una nota.