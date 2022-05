Milano, 31 mag. (Adnkronos) - I giudici del tribunale di Milano sono in camera di consiglio per emettere il verdetto nei confronti dell’ex direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano indagato per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell'ambito dell'inchiesta per le presunte irregolarità nei conti del gruppo e per le copie 'gonfiate'. Per lui il pm Gaetano Ruta, nella requisitoria del 7 aprile scorso, aveva chiesto una condanna a 4 anni sottolineando l’esistenza "di prove dichiarative e documentali molto significative" e di un danno, non solo legati ai numeri ma soprattutto di reputazione per "il più importante giornale economico italiano".

I difensori, invece, gli avvocati Guido Alleva e Edda Gandossi hanno chiesto di assolvere "con formula piena" il proprio assistito che "non ha mai travalicato" la sua funzione e contro il quale non ci sono elementi "documentali o testimoniali". Una richiesta di assoluzione oggi ribadita in aula durante le controrepliche. Il verdetto è atteso alle ore 13.