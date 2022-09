Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Noi come azienda alimentare ci troviamo di fronte a una complessità sia normativa che di relazione con diversi stakeholder, queste difficoltà però ci hanno permesso di costruire delle storie addirittura magiche perché le difficoltà si sono trasformate in sfide e le sfide sono state superate grazie alla creazione di un ecosistema con il coinvolgimento di più attori". Così Marta Schiraldi, Safety, Health, Environment e Sustainability Head Gruppo Nestlé Italia, nel suo intervento alla VI edizione del Forum Sostenibilità al Palazzo dell'Informazione Adnkronos a Roma.

Rispetto alla gestione dei rifiuti, per esempio, e quindi alla raccolta differenziata dei packaging "ci siamo trovati di fronte ad una certa confusione". Da qui la ricerca di una soluzione digitale. "Abbiamo pensato di progettare una piattaforma italiana che si chiama 'Dove Lo Butto?', che si può scaricare sia su pc che su cellulare: grazie ad una geolocalizzazione automatica e ad una costruzione di database riusciamo a coprire più del 90% dei Comuni italiani", spiega.

La piattaforma "aiuta i consumatori, in base a dove si trovano, a capire dove conferire i pack. Lanciata due anni fa, è stata anche un modo per affrontare il tema delle etichettature ambientali offrendo le informazioni sulla composizione del materiali del pack direttamente dalla piattaforma. E ci ha permesso di creare anche una sezione editoriale con tutta la storia di sostenibilità di un prodotto".