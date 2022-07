Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - Dopo due stop dell'ultimo minuto alle 15,13 ore italiane è finalmente partito dalla base di Kourou, in Guyana Francese, il nuovo razzo Vega-C, ultima evoluzione della famiglia Vega, un razzo che rappresenta un notevole incremento di capacità rispetto al suo predecessore che vola da febbraio 2012. In questo volo inaugurale, il razzo porta a bordo Lares-2, un satellite sviluppato dall'Agenzia Spaziale Italiana, oltre a sei Cubesat. Si tratta di un razzo vettore molto 'italiano' peraltro, essendo stato progettato e realizzato in larga parte dalla Avio di Colleferro. Il Vega C entra nella flotta di lanciatori dell’Esa (Agenzia Spaziale Europea), in attesa dell'entrata in servizio dell'Ariane 6 dal 2023.

Alto circa 35 metri, con un massa di 210 tonnellate il Vega C - che ha richiesto 7 anni di studio - può posizionare circa 2200 kg di satelliti in un'orbita polare di riferimento di 700 km: il nuovo razzo vettore punta a farsi strada nel mercatodei satelliti in orbita bassa, grazie alla sua capacità di lancio multiplo.