Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Saranno acquisiti, entro il 14 settembre prossimo, i documenti classificati richiesti dalla Corte di Assise di Roma nell’ambito del processo a Walter Biot, l'ufficiale della Marina militare italiana arrestato nel marzo dell’anno scorso e accusato di aver dato documenti Nato ad un funzionario dell'ambasciata russa. All’attenzione dei giudici finiranno solo gli atti, contenuti nella scheda Sd sequestrata a Biot, con contenuti di rilevanza politica, su cui non è mai stato apposto il segreto di Stato, salvo il caso in cui l’intelligence o la Nato valutino il pericolo per la sicurezza dello Stato.

Il pm Gianfederica Dito accusa Biot di essersi procurato "a scopo di spionaggio politico, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque nell'interesse politico, interno o internazionale dello Stato, dovevano rimanere segrete – si legge nel capo di imputazione - e ha rivelato queste notizie" ad un funzionario russo.