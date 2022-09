Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità in Italia di Rinvoq* (upadacitinib, 15 mg) di AbbVie, il primo inibitore orale selettivo e reversibile di Jak disponibile nel nostro Paese che può essere assunto una volta al giorno per il trattamento di pazienti adulti con spondilite anchilosante attiva che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale. Lo annuncia oggi in una nota l’azienda produttrice del farmaco.

"La spondilite anchilosante è una malattia che colpisce generalmente in giovane età, dopo i 25 anni, e determina un progressivo irrigidimento della colonna vertebrale. Può causare forti dolori, mobilità ridotta e danni strutturali a lungo termine. A oggi c’è ancora un grande bisogno terapeutico, in quanto una quota di pazienti non riesce a raggiungere un controllo completo della malattia, con le terapie attualmente disponibili", afferma Roberto Gerli, presidente della Società italiana di reumatologia (Sir).

“Negli studi clinici, upadacitinib ha dimostrato di migliorare rapidamente molteplici aspetti di questa patologia - quali il dolore, l’infiammazione e la mobilità - confermando un profilo di sicurezza consistente con quanto già osservato nelle altre indicazioni terapeutiche. Ora anche i reumatologi italiani hanno a disposizione una nuova opzione terapeutica per poter aiutare i pazienti a trovare un sollievo significativo dai loro sintomi debilitanti", evidenzia Francesco Ciccia, ordinario di reumatologia, Università degli studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’.

La Commissione Europea – spiega la nota dell’azienda biofarmaceutica- aveva approvato Rinovoq a gennaio 2021 grazie ai risultati dello studio clinico Select-Axis 1 che ha dimostrato l’efficacia e la sicurezza di upadacitinib su diversi parametri della malattia muscoloscheletrica infiammatoria cronica che colpisce principalmente la colonna vertebrale ed è caratterizzata da sintomi debilitanti quali dolore, mobilità limitata e danni strutturali. "Le terapie di ultima generazione stanno cambiando la vita di tanti pazienti ma bisogna favorire interventi terapeutici tempestivi e la diagnosi precoce con l’obiettivo di migliorare significativamente la qualità di vita delle persone", sottolinea Gian Domenico Sebastiani, presidente eletto della Società italiana di reumatologia.

Rinovoq è il primo inibitore orale selettivo e reversibile di Jak rimborsato in Italia in tre indicazioni reumatologiche: artrite reumatoide, artrite psoriasica e spondilite anchilosante. A livello europeo, il farmaco ha ottenuto l’approvazione dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema) per il trattamento della spondiloartrite assiale non radiografica, della dermatite atopica e della colite ulcerosa

"Accogliamo con favore l’ottenimento della rimborsabilità di upadacitinib per la spondilite anchilosante da parte di Aifa, e ci auguriamo che le diverse regioni italiane consentano un rapido accesso a questo nuovo trattamento in grado di migliorare la vita delle persone affette da una patologia spesso invalidante, capace di incidere sul paziente anche dal punto di vista psicologico”, dichiara Silvia Tonolo, presidente Associazione nazionale malati reumatici.