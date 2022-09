Roma, 3 set. - (Adnkronos) - Lo sport porta a porta, da Nord a Sud, nelle piazze e nelle città. Prosegue il Road Show 2022 di Sport e Salute S.p.A., evento itinerante che sta toccando numerosi comuni italiani, sedi dei Villaggi dello Sport, allestiti in ogni tappa e aperti gratuitamente a tutti i cittadini. Lunedì 5 settembre a Catania, presso Piazza dell’Università, famiglie, ragazzi e adulti avranno la possibilità di praticare diverse discipline insieme ad una leggenda dello sport italiano, come Giuseppe Gibilisco, campione mondiale del salto con l'asta a Saint-Denis nel 2003 e bronzo olimpico ad Atene 2004. Insomma, una giornata di festa e di sport all’insegna dell’inclusione, cooperazione, socializzazione, corretti stili di vita e, ovviamente, divertimento. Un’occasione di confronto e dialogo con Sport e Salute per associazioni e società sportive, enti e organismi sportivi del territorio. La tappa, che rientra tra gli eventi organizzati in occasione della Settimana Europea dello Sport 2022, sarà aperta da una conferenza stampa di presentazione presso il Villaggio di Piazza Università alle ore 10:30.