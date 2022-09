Roma, 6 set. - (Adnkronos) - "Sono pronto a fare il tifo per i nostri ragazzi. Sarò presente con la speranza di ascoltare l’Inno di Mameli risuonare anche questa volta". Queste le parole di Simone Perrotta, che con l’Italia del Calcio ha saputo togliersi la grande soddisfazione di conquistare il Mondiale nel 2006. L’ex calciatore carica gli azzurri in vista delle Finals Efvl 2022 (European Footvolley League), organizzate dalla Playfootvolley con il sostegno di Roma Capitale, Municipio X e di Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane). Gli Europei di questa spettacolare disciplina si svolgeranno a Roma, il 9 10 e 11 settembre presso il centro sportivo Eschilo 2 di Via Fosso del Dragoncello. Al torneo partecipano 13 Nazioni, tra cui l’Italia, attualmente al secondo posto del ranking continentale alle spalle di Israele. Come Paese ospitante, gli azzurri presenteranno 2 squadre, Italia 1 (composta dai romani Federico Iacopucci e Alain Faccini, freschi del titolo nazionale conquistato domenica 28 agosto a Viareggio) e Italia 2 (che vedrà impegnata la seconda coppia del ranking italiano, quella composta dai romagnoli Andrea Mazzotti e Isli Bejtaga).

Oltre all’Italia, schierano 2 squadre anche Israele e Spagna, rispettivamente prima e terza nella classifica generale. Il tabellone femminile presenta 8 Nazioni, tra cui l’Italia (attualmente settima nel ranking europeo) che schiera Sara Cupellini ed Elisa Mainardi. Il torneo prevede una prima fase a gruppi (4 gironi da 4 squadre in ambito maschile, 2 gironi da 4 squadre in quello femminile) e una successiva fase con gare ad eliminazione diretta. Domani, mercoledì 7 settembre, alle ore 11.30, presso la Sala Consiliare del Municipio X ad Ostia, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Venerdì 9 settembre, alle ore 21, si svolgerà una serata di gala, aperta alla stampa. Ospiti d’onore della manifestazione sono, tra gli altri, Simone Perrotta, Cesar Aparecido Rodrigues, Davide Lippi, Alessio Scarchilli, Davide Moscardelli, Jimmy Ghione e Max Tonetto, che veste i panni di vero e proprio ambasciatore del Footvolley italiano.