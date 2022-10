Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - Mercoledì 26 ottobre l’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma ospiterà “L’Allenamento in quota”, seminario organizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e rivolto ai direttori tecnici e agli staff tecnici federali. Ad introdurre i temi dell’evento (intorno alle ore 10.45) sarà Carlo Mornati, Segretario Generale del Coni e Responsabile Ufficio Sport, poi il Responsabile Preparazione Olimpica Coni Alessio Palombi illustrerà il nuovo Centro di Preparazione Olimpica del Coni di Livigno, inaugurato lo scorso 6 ottobre.

Alessandro Pezzoli (Ricercatore e Professore presso l’Università e il Politecnico di Torino nonché esperto di Meteorologia Applicata allo Sport), Stefano Righetti (Cardiologo Ospedale San Gerardo Monza, consulente Fidal e Fisi, Équipe Enervit) ed Antonio La Torre (Docente universitario e Professore Associato in Metodi e Didattiche delle Attività Sportive presso l’Università di Milano nonché Direttore Tecnico Fidal) parleranno rispettivamente di: comfort termico ambientale, prestazione e valutazione climatico-strategica della località di Livigno; fisiologia e controllo dell’allenamento in quota; metodologia dell’allenamento in quota, evidenze scientifiche ed esperienze in atletica leggera. A Marco De Angelis (Medico dello Sport e Prof. Ass. Università dell’Aquila, dipartimento Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie, Corso di Laurea in Scienze Motorie) il tema degli aspetti nutrizionali e di monitoraggio del recupero in quota.

Dopo la pausa si ripartirà con il ciclismo con Marco Villa (Commissario Tecnico Nazionale ciclismo su pista), il nuoto con Cesare Butini (Direttore Tecnico Nazionale nuoto) e il calcio con Roberto Sassi (Preparatore Fisico e Consulente FC Inter che per 11 anni è stato responsabile prima del ‘Training Check’ e poi dello ‘Sport Science’ della Juventus). In chiusura Matteo Artina (Preparatore Fisico e Fisioterapista Nazionale di snowboard alpino) si concentrerà sugli sport di potenza.