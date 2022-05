Montecarlo, 31 mag. -(Adnkronos) - Dopo il Gran Premio di Monte Carlo, LeBron James ha approfittato del weekend in Europa (aveva assistito anche alla finale di Champions League a Parigi) per incontrare il suo amico Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di F1. Le due leggende dello sport hanno posato insieme per diverse foto, condividendo tutto sui social. Insieme a loro c'era anche l'ala dei Cleveland Cavaliers Kevin Love, che è volato in Francia per degustare vini insieme al suo grande amico James.