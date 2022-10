Roma, 225 ott. - (Adnkronos) - Una notizia che sta scuotendo il settore fitness mondiale: sono ormai giorni che non si hanno notizie dell'aereo privato in cui si trovava a bordo Rainer Schaller, fondatore, proprietario e Ceo di Rsg Group. Schaller è uno dei più affermati leader planetari della fitness industry, capace di creare e lanciare sul mercato più di 20 marchi di altrettante catane di fitness club. Il brand del gruppo RSG più diffuso in Italia è McFIT, con 40 centri in tutta la penisola. A questo si affianca la catena dal segmento più lussuoso Jonh Reed, già presente a Venezia Mestre e che sta per aprire il suo secondo centro a Trieste, e Gold’s Gym, marchio dal valore storico presente a Milano che Schaller aveva rilevato nel 2020 durante la pandemia.

"Siamo scioccati, sbalorditi e pieni di dolore per questo tragico incidente. Le notizie degli ultimi giorni ci hanno profondamente scosso e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia in queste ore difficili. Possiamo confermare che Rainer Schaller, la sua famiglia e altre due persone erano a bordo dell'aereo al momento dell'incidente. Poiché la situazione è ancora in fase di indagine sul posto, non possiamo commentare ulteriormente in questo momento e chiediamo massima comprensione per una situazione così delicata" ha dichiarato Jeanine Minaty, Chief Communications Officer RSG Group. Un gigante e visionario dell’imprenditoria nel fitness, come tanti in queste ore lo stanno definendo, un uomo che ha fatto dell’umiltà e dell'empatia verso collaboratori e dipendenti i suoi tratti distintivi: tantissimi gli attestati di stima che stanno arrivando da tutte le latitudini del pianeta.