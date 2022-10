Cracovia, 19 ott. - (Adnkronos) - Il drago Krakusek e la salamandra Sandra sono stati scelti come mascotte ufficiali dei Giochi Europei di Cracovia-Malopolska 2023. L'iniziativa, che ha ricevuto oltre 2.400 candidature, era aperta ai giovani dai 5 ai 15 anni di tutto il continente. L'eccezionale disegno del drago realizzato dalla quindicenne Katarzyna Biśta di Libiąż, in Polonia, racchiude perfettamente la cultura e la storia locale di Cracovia. A completamento di Krakusek, la creazione della salamandra nera e oro di Gloria Goryl, 10 anni, di Wojnicz, Polonia, ritrae brillantemente una creatura reale che vive nel sud della Polonia.

L'illustrazione di Katarzyna ha vinto una votazione popolare su Facebook dopo aver raggiunto la rosa finale dei tre migliori disegni, che includevano la salamandra. Krakusek e Sandra saranno ora reimmaginati da designer grafici e diventeranno una presenza di spicco nella preparazione e durante la terza edizione dei Giochi Europei.

Le due mascotte, una maschile e una femminile, rafforzeranno il messaggio dello slogan dei Giochi "Noi Siamo l'Unità" e contribuiranno a promuovere l'importanza della parità di genere nella società. Il drago e la salamandra uniranno i mondi della mitologia e della realtà e uniranno persone di diversa provenienza, come fa lo sport.

"Lo slogan dei Giochi è 'Noi Siamo l'Unità'. Abbiamo quindi deciso che il nostro drago avrebbe avuto bisogno di un po' di compagnia" ha dichiarato Marcin Nowak, presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Europei 2023. "In passato ho partecipato a molti eventi sportivi su larga scala in cui le mascotte erano due o addirittura tre, e questa soluzione ha sempre funzionato bene. Le mascotte possono interagire tra loro e ho l'impressione che se ce ne sono di più sarà più facile attirare un pubblico più vasto" ha aggiunto.

I draghi occupano un posto speciale nel cuore degli abitanti di Cracovia, poiché il drago del Wawel è un simbolo della città. Le storie sulla leggenda della bestia che abitava la grotta sotto il castello reale sulla collina del Wawel sono state tramandate di generazione in generazione, includendo aneddoti sul temibile drago che terrorizzava la città fondata da Re Krak.

Oltre a essere la forza creativa dietro i simboli chiave di questo grande evento sportivo, Katarzyna e Gloria saranno invitate con le loro famiglie alle cerimonie di apertura e chiusura, dove godranno di un trattamento da VIP presso lo Stadio Municipale di Cracovia. Riceveranno inoltre una mascotte personalizzata ispirata ai loro disegni e un pacchetto di articoli ufficiali dei Giochi Europei 2023. I Giochi Europei si svolgeranno dal 21 giugno al 2 luglio 2023 e vedranno gareggiare gli atleti d'élite del continente in 25 sport.