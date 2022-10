Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Spotify, piattaforma mondiale di streaming audio, mette nuove radici a Milano inaugurando oggi i suoi uffici nel financial district cittadino in via Joe Colombo 4. Lo rende noto la società, spiegando che 'Casa Spotify', ospiterà più di 100 dipendenti di oltre 10 diverse nazionalità.

La nuova sede, sviluppata su sei piani, è strutturata per essere un nuovo hub innovativo, moderno e dal respiro internazionale, centro di tutte le operation della regione Sud e Est Europa nonché punto di riferimento per tutti coloro che gravitano attorno all’universo Spotify. Inoltre, sarà testimonianza del valore strategico della regione e del legame con la città di Milano, città che incarna appieno i valori dell’azienda. "Sono davvero entusiasta di inaugurare la nostra nuova sede di Milano, ovvero nella città che è lo specchio perfetto della nostra cultura: internazionale, inclusiva, aperta e in continua crescita -afferma Federica Tremolada, managing director southern & eastern Europe di Spotify-. Un ufficio che è una vera e propria casa di cui ciascun membro si sente parte".

Con l’apertura del nuovo hub, Spotify aggiunge un nuovo tassello al suo potenziale di crescita, in tutte e tre le sue linee di business, Music, Podcast e Audiolibri, con l’ambizioso obiettivo di essere la piattaforma creativa per eccellenza e luogo di riferimento per artisti, creator, editor e autori di tutto il mondo e della regione in particolare. Una regione chiave per la crescita in Europa, rappresentata da 28 paesi, e in cui Italia, Spagna, Turchia e Polonia rappresentano quelli più virtuosi.