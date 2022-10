Seoul, 5 ott. (Adnkronos/Xinhua) - La crescita dei prezzi al consumo in Corea del Sud è rallentata il mese scorso a causa di un minore aumento dei costi energetici, secondo i dati dell'ufficio statistico di mercoledì. L'indice dei prezzi al consumo (Cpi) si è attestato a settembre a 108,93, con un aumento del 5,6% rispetto a un anno fa, secondo Statistics Korea. L'inflazione nominale è scesa per il secondo mese consecutivo dopo l'accelerazione registrata all'inizio dell'anno, rispettivamente con il 4,1% a marzo, il 4,8% ad aprile, il 5,4% a maggio, il 6,0% a giugno e il 6,3% a luglio.

I prezzi dei prodotti industriali, compresi i prodotti petroliferi, sono aumentati del 6,7% a settembre rispetto a un anno prima, dopo un aumento dell'8,9% a luglio e del 7,0% ad agosto, mentre i prezzi dei prodotti petroliferi sono aumentati del 16,6% a settembre, dopo un aumento del 35,1% a luglio e del 19,7% ad agosto. Il ritmo di crescita dei prezzi dei prodotti petroliferi si è mantenuto al di sopra del 30% per cinque mesi consecutivi fino a luglio.