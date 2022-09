Seul, 7 set. (Adnkronos) - Sette persone in Corea del Sud sono morte dopo essere rimaste intrappolate in un parcheggio sotterraneo durante le inondazioni causate dal tifone Hinnamnor. Erano scese per spostare le loro auto ma sono stati investite dai torrenti formatisi con le piogge. I soccorritori hanno detto di aver salvato due persone, che sarebbero sopravvissute aggrappandosi ai tubi del soffitto per più di 12 ore.

Il tifone Hinnamnor, la più forte tempesta ciclonica di quest'anno, ha colpito la Corea del Sud all'inizio di questa settimana. Ieri notte i soccorritori hanno dovuto guadare metri di acqua per entrare nel seminterrato del parcheggio quasi completamente sommerso.

Secondo il sito di notizie Yonhap, tutte e nove le persone erano residenti di un condominio a cui ieri mattina era stato detto di spostare le loro auto dal parcheggio. I sopravvissuti - un uomo sulla trentina e una donna sulla cinquantina - sono in condizioni stabili.