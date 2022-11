Zurigo, 9 nov. (Adnkronos/Ats) - Volume dei premi in calo su base annua per l'assicuratore vita svizzero Swiss Life. Nei primi nove mesi dell'anno ha registrato una contrazione dell'1,2%, a 14,99 miliardi di franchi. Nello stesso periodo i ricavi da commissioni sono invece aumentati del 6,7%, raggiungendo gli 1,75 miliardi di franchi. Nella gestione patrimoniale con clienti terzi (TPAM) l'afflusso di nuovi capitali è diminuito del 3,4% a 6,04 miliardi di franchi, si legge in una nota odierna.