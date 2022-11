Guadalajara, 7 nov. -(Adnkronos) - Tempo di Campionati Mondiali di taekwondo. Dopo lo stop forzato causa pandemia, la più grande competizione organizzata dalla World Taekwondo è in programma in Messico, nella città di Guadalajara, dal 14 al 20 novembre 2022. Il Centro Acuático Code Metropolitano, imponente palazzo dello sport situato a 1673 metri sopra il livello del mare, è pronto ad accogliere i 757 atleti iscritti dalle rispettive compagini nazionali provenienti da tutto il mondo.

Tra loro otto atleti azzurri pronti e determinati a conquistare punti fondamentali per la corsa ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e a ripetere l'impresa di Simone Alessio, Campione del Mondo in carica (titolo conquistato nel 2019). Lo stesso Simone Alessio ed il campione olimpico Vito Dell'Aquila torneranno a calcare i campi della competizione di classe G14 da primi nella rispettiva classifica mondiale.

Di seguito gli azzurri in gara guidati dal direttore tecnico Claudio Nolano. -58 kg: Vito Dell'Aquila, -63 kg: Dennis Baretta, -80 kg: Simone Alessio, -87 kg: Roberto Botta, -49 kg: Sarah Al Halwani, -57 kg: Giada Al Halwani, -62 kg: Cristina Gaspa, -73 kg: Maristella Smiraglia.