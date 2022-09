Parigi, 3 set. - (Adnkronos) - Simone Alessio non si ferma più e conquista la scena anche a Parigi, dopo aver trionfato a Roma. Un 2022 sempre sul primo gradino del podio (il sesto consecutivo quest'anno) per l'azzurro classe 2000 in piena corsa per la qualificazione ai Giochi del 2024 che si svolgeranno proprio nella capitale francese. Al World Taekwondo Grand Prix Alessio conquista la medaglia d'oro nella categoria -80 kg superando in finale il norvegese Richard Andre Ordemann per 2-1 (8-1/1-5/2-0).

"Un risultato importante che consolida il successo di Roma a pochi mesi di distanza con punti importanti nella corsa verso Parigi 2024 -sottolinea l'azzurro-. Arrivavo da una prestazione convincente proprio dall'ultimo Grand Prix di Roma e ho qualche rammarico per non essere riuscito ad esprimermi al meglio in gara al di la del risultato. Sono comunque soddisfatto e felice della medaglia ottenuta, consapevole che il percorso è ancora lungo ma avvincente. Ora testa bassa in palestra e ripartiamo con grande ambizione verso le prossime sfide. Un grazie di cuore al maestro Claudio Nolano, a tutto lo staff federale, al maestro Francesco Laface e al Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco, per il loro sempre presente supporto!".