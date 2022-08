Taipei, 13 ago. (Adnkronos/Xinhua) - L'agenzia statistica di Taiwan ha abbassato la previsione del tasso di crescita economica quest'anno al 3,76% e ha aumentato le aspettative per il tasso di crescita dell'indice dei prezzi al consumo a un nuovo massimo del 2,92%. L'isola ha registrato una crescita del 3,38% nella sua economia nella prima metà di quest'anno aggiungendo che risulta essere il 3,76% per l'intero anno se si tiene conto della previsione per la seconda metà dell'anno.