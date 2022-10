Milano, 25 ott. (Adnkronos) - "Dolcetto o scherzetto?". Così Tananai ha salutato i piccoli pazienti del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’Irccs Policlinico San Donato di Milano, entrando a far loro visita. Portando con sé dolci e giocattoli, il cantautore ha trascorso un pomeriggio di allegria e spensieratezza con i bambini ricoverati nel nosocomio milanese, coinvolgendoli in esibizioni e tanto divertimento.

In vista della festa di Halloween, inoltre, il cantante ha portato in dono ai bimbi dei biscotti a forma di zucca creati dallo chef Carlo Cracco. Poi, insieme ai due artisti emergenti Elianto e Le Nora, ha dato vita ad una competizione musicale nella quale i giudici sono stati proprio i bambini che, insieme allo stesso Tananai nel ruolo di giudice tecnico, hanno decretato il vincitore.

"È sempre una gioia incredibile poter cantare per questi piccoli guerrieri, felici di poter trascorrere un po' di tempo divertendosi ed allontanando il pensiero della malattia -afferma l’artista-. La musica ha il potere di liberare energie positive e di combattere il malumore, consentendo a questi bimbi di affrontare a testa alta la loro sfida più grande. Ringrazio tutto il reparto di cardiochirurgia pediatrica e la Gsd Foundation per la bella occasione".