Roma, 2 ago. - (Adnkronos) - In attesa di possibili novità per entrare negli Stati Uniti (i non vaccinati contro il Covid non possono recarsi negli States) e giocare gli US Open, il campione di Wimbledon Novak Djokovic sta proseguendo gli allenamenti a Herceg Novi, in Montenegro, alternando sedute in campo con training a base di capoeira con il maestro Marcelo Santos. Una vera e propria passione per il tennista serbo che nei giorni scorsi ha pubblicato diversi video in cui si esercita nell'arte marziale brasiliana.