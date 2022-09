Metz, 24 set. (Adnkronos) - Lorenzo Sonego approda in finale al torneo Atp di Metz. L'azzurro in semifinale ha superato un top-10 come Hubert Hurkacz (2a testa di serie del seeding) in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-4 e si giocherà il terzo titolo della carriera. Per il tennista piemontese è la quinta finale in carriera, la prima del 2022, dove sfiderà uno tra Wawrinka e Bublik.