Napoli, 22 ott. (Adnkronos) - Sarà una finale tutta italiana quella che andrà in scena domani al torneo Atp 250 di Napoli. Dopo il successo in semifinale di Matteo Berrettini contro lo statunitense Mackenzie McDonald, è arrivato quello di Lorenzo Musetti, numero 24 Atp, contro il serbo Miomir Kecmanovic, n.30 del ranking e quinta testa di serie. Il 20enne di Carrara si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 28 minuti.