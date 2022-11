Milano, 8 nov. - (Adnkronos) - Jiri Lehecka festeggia il ventunesimo compleanno con stile nel martedì di apertura alle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals, trovando la vittoria contro Francesco Passaro per 4-1, 4-3 (9-7), 4-1. Il ragazzo della Repubblica Ceca è al debutto a Milano e lancia un messaggio importante, essendosi adattato bene al formato che prevede la partita al meglio dei cinque set, con parziale a quattro game, trionfando dopo 67 minuti.

“Non ho mai giocato con questo format prima d’ora,” ha detto Lehecka. “All’inizio mi ci è voluto un po’ per abituarmi. Credo di essermi adattato bene. Abbiamo provato il format in allenamento e mi ci sono abituato abbastanza velocemente, è stato divertente”. Lehecka ha fatto correre molto Passaro con i colpi da fondo, scagliando 18 vincenti e strappandogli il servizio tre volte.

Il n. 74 del mondo ha vissuto una stagione notevole. Ha raggiungo le semifinali a Rotterdam partendo dalle qualificazioni a febbraio, prima di vincere il primo trofeo dell’ATP Challenger Tour ad agosto. Lehecka affronterà anche l’americano Brandon Nakashima e Matteo Arnaldi nel Gruppo Verde della fase a gironi di Milano. Nakashima affronterà Arnaldi nel serale di martedì sera. Passaro detiene uno score di 29-15 nell’ATP Challenger Tour del 2022, con un trofeo vinto in quel di Trieste.