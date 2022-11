Parigi, 4 nov. - (Adnkronos) - Holger Rune vola in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy (veloce indoor, montepremi 5.415.410 euro). Il 19enne danese, numero 18 del mondo, sfrutta il ritiro per un problema ai muscoli addominali del coetaneo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking Atp e prima testa di serie, nel corso del tie-break del secondo set quando Rune era in vantaggio per 6-3, 6-6 (3-1). Rune affronterà in semifinale il 22enne canadese Felix Auger-Aliassime, numero 8 del mondo e del seeding, vincitore sullo statunitense Frances Tiafoe, numero 21 Atp, per 6-1, 6-4.