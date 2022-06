Stoccarda, 9 giu. - (Adnkronos) - Lorenzo Sonego si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 692.235 euro). L'azzurro, numero 32 del mondo e 6 del seeding, supera il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 102 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-2), 7-6 (7-4) in un'ora e 50 minuti. Sonego sfiderà domani l'altro italiano rimasto in tabellone Matteo Berrettini, numero 10 del mondo e seconda testa di serie.