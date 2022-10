Vienna, 29 ott. - (Adnkronos) - Daniil Medvedev si qualifica per la finale del torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.349.180 euro). Il russo, numero 4 del mondo e prima testa di serie, supera il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 32 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 26 minuti. Medvedev affronterà domani per il titolo il canadese Denis Shapovalov, numero 19 del mondo, vincitore sul croato Borna Coric, numero 27 Atp, per 7-6 (7-4), 6-0 in un'ora e mezza.