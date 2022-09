Bologna, 16 set. - (Adnkronos) - L'Italia è in vantaggio per 1-0 sull'Argentina dopo il primo singolare del match valido per il gruppo A di Coppa Davis. Alla Unipol Arena di Bologna Matteo Berrettini, numero 15 del mondo, sconfigge Sebastian Baez, numero 37 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 12 minuti. Tra poco in campo Jannik Sinner opposto a Francisco Cerundolo.