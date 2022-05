Londra, 12 mag. - (Adnkronos) - L'International Tennis Federation e Kosmos Tennis hanno comunicato il calendario completo della fase a gironi delle Davis Cup Finals 2022. Gli incontri si disputeranno dal 13 al 18 settembre in quattro diverse città. L'Italia sarà di scena alla Unipol Arena di Bologna. Gli altri gironi si giocheranno a Glasgow (Gran Bretagna), Amburgo (Germania), e Valencia (Spagna).

Il calendario prevede un solo incontro al giorno per ciascuna delle quattro sedi. L'Italia ripartirà dalla Croazia, dopo la sconfitta nei quarti a Torino, il 14 settembre. Il programma proseguirà con la sfida all'Argentina venerdì 16 e infine il match contro la Svezia domenica 18. Tutti gli incontri sono in programma alle ore 16.