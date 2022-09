Bologna, 14 set. - (Adnkronos) - L'Italia affronta oggi la Croazia nel primo match che qualifica alla fase finale di Coppa Davis a Malaga, in programma dal 21 al 27 novembre. Si parte alle ore 15 con il confronto tra i numeri 2 delle rispettive nazioni, poi la sfida tra i migliori classificati nel ranking. Infine il match di doppio, che si disputerà anche in caso di 2-0 per una Nazione. Capitan Filippo Volandri ha convocato Sinner, Berrettini, Musetti e la coppia di doppio Fognini-Bolelli. La Croazia sarà invece priva del suo n°1, l'ex campione degli US Open, Marin Cilic. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Fresco il ricordo dell'ultimo confronto diretto (3-1 i precedenti per i croati), il quarto di finale di Torino dell'anno scorso. Borna Gojo battè a sopresa Lorenzo Sonego, Jannik Sinner rimise tutto in equilibrio poi però i formidabili Metkic e Pavic non diedero scampo a Sinner e Fognini. La Croazia sarebbe poi arrivata per la quarta volta nella sua storia in finale di Coppa Davis, perdendo contro la Russia. Due i titoli vinti dalla nazionale croata dopo l'indipendenza dalla Jugoslavia. Nel 2005 è diventata la prima nazione non testa di serie a trionfare (3-2 sulla Slovacchia a Bratislava). Il secondo titolo è maturato nel 2018, sempre in trasferta, a Lille contro la Francia. Hanno invece perso l'unica finale giocata in casa, nel 2016 nell'ultimo confronto diretto con l'Argentina che ritroveranno nel girone a Bologna.